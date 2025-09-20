Visite de Milmarin : expositions « Rivages partagés » et « L’Appel du large » Milmarin Ploubazlanec

Visite de Milmarin : expositions « Rivages partagés » et « L'Appel du large » 20 et 21 septembre

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite libre des deux expositions :

– Rivages partagés – portrait d’un territoire hérité et vivant, du Trieux à la baie de Paimpol.

Découvrez l’histoire et l’actualité des activités maritimes du territoire, le long du Trieux et dans la baie de Paimpol. Pêche, ostréiculture et marine de commerce vous sont présentées dans un parcours interactif alliant vidéos d’archives et témoignages de professionnels de la mer.

– L’Appel du large – la marine marchande contemporaine racontée par les marins du Goëlo

De la relation étroite qu’entretient Paimpol avec la marine marchande au transport maritime de marchandises dans le monde, découvrez comment celui-ci impacte notre quotidien et qui en sont les acteurs. Manipulations ludiques et jeux permettent de comprendre la vie à bord des gigantesques navires de commerce, le chargement des marchandises ou encore les routes maritimes.

Milmarin 16 rue de la Résistance, 22620, Ploubazlanec Ploubazlanec 22620 Côtes-d’Armor Bretagne 0296554934 http://www.milmarin.bzh https://www.facebook.com/MilmarinPloubazlanec/;https://www.milmarin.bzh/animations-et-evenements/ Centre de découverte maritime, 4 espaces :

Rivages partagés – portrait d’un territoire hérité et vivant, du Trieux à la baie de Paimpol.

L’Appel du large : exposition ludique et interactive sur les marins de commerce d’aujourd’hui.

Relais d’informations touristiques.

Les Docks : centre de documentation de la marine marchande, accessible sur rendez-vous.

