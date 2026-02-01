Visite de Mirebeau et ses grands personnages Mirebeau

Visite de Mirebeau et ses grands personnages

Visite guidée par Anthony Bernard, axée sur les grands personnages qui ont marqué la Commune.

Place du Mail Mirebeau 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 08 42 15 contact@tourisme-hautpoitou.fr

English : Visite de Mirebeau et ses grands personnages

Guided tour by Anthony Bernard, focusing on the major figures who left their mark on the Commune.

