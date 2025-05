Visite de Monseigneur Dognin, Evêque dee Quimper-Léon – Crozon, 21 mai 2025 07:00, Crozon.

Du 21 au 25 mai, Monsieur Dognin, évêque de Quimper-Léon sera en visite pastorale sur la paroisse Sainte Marie en presqu’île de Crozon.

Au cours de celle-ci,il échangera avec des élus,des artistes,des producteurs locaux,le monde du travail,de la mer,des associations caritatives et bien évidemment avec les acteurs paroissiaux.

Cette visite lui permettra également de prendre connaissance de la réalité humaine,sociale et économique de la Presqu’île.

Temps forts:CROZON église St Pierre mercredi 21 mai à 17h présentation de la paroisse suivie de la messe d’accueil.Dimanche 25 messe de confirmation.

TELGRUC samedi 24 mai 15h30 marche en famille au moulin de Luzéoc et messe 18h .

