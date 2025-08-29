Visite de Moulins-Engilbert entre art & histoire Office de tourisme Rives du Morvan Moulins-Engilbert

Visite de Moulins-Engilbert entre art & histoire

Office de tourisme Rives du Morvan 11 Place Lafayette Moulins-Engilbert Nièvre

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-08-29 15:00:00

fin : 2025-08-29 17:00:00

2025-08-29 2025-09-15 2025-09-30 2025-10-17

Partez à la découverte de Moulins-Engilbert avec cette visite guidée qui allie explications historiques et œuvres artistiques en cheminant dans les rues au fil des nombreuses fresques murales.

L’occasion d’en apprendre plus sur les siècles d’histoire qui ont façonné ce bourg, où des évènements importants de l’histoire des ducs de Bourgogne ont eu lieu, à l’ombre du Vieux château dominant le village où il fait toujours bon vivre avec ses nombreux commerces et sa vie dynamique.

L’opportunité aussi de découvrir des univers artistiques divers et variés, hommage vibrant aux grands noms de la peinture en trompe-l’oeil dont Moulins-Engilbert a été un refuge, notamment Henri Cadiou.

Inscription obligatoire à l’Office de tourisme au plus tard la veille avant 17h. .

Office de tourisme Rives du Morvan 11 Place Lafayette Moulins-Engilbert 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 21 03 00 tourisme@rivesdumorvan.fr

