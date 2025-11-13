Visite de Noël immersive et dégustation Gertwiller

Visite de Noël immersive et dégustation

156 route de Strasbourg Gertwiller Bas-Rhin

Vendredi 2025-11-13 14:00:00

2025-12-24

2025-11-13 2025-12-17 2025-12-27 2026-01-02

Venez vivre une expérience unique avec la découverte de notre Maison à travers une scénographie immersive à 180° projetée sur fûts. Dégustez nos vins au caveau, explorez notre cave et ses fûts centenaires. Terminez avec une part de kougelhopf et repartez avec une petite bouteille de vin chaud.

La dégustation commence au caveau. S’en suit la projection d’une vidéo explicative sur l’élaboration des vins d’Alsace (adapté aux enfants). Puis nous irons visiter la cave, ses fûts en bois plus que centenaires et vous découvrirez notre histoire familiale à travers un espace scénographique avec vidéo immersive à 180° projetée sur fûts unique en France. Et nous terminerons la dégustation dans l’espace vins-boutique avec une part de kougelhopf.

Vous repartirez avec une bouteille de vin chaud 37.5cl et un paquet de gâteaux.

L’expérience est disponible en français ou en anglais selon les créneaux. Créneaux à vérifier, ce ne sont pas les mêmes chaque jour. .

156 route de Strasbourg Gertwiller 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 90 08

English :

Come and enjoy a unique experience as you discover our House through a 180° immersive scenography projected on barrels. Taste our wines in the cellar and explore our century-old barrels. Finish with a slice of kougelhopf and leave with a small bottle of mulled wine.

German :

Erleben Sie eine einzigartige Erfahrung mit der Entdeckung unseres Hauses durch eine immersive 180°-Szenografie, die auf Fässer projiziert wird. Verkosten Sie unsere Weine im Weinkeller und erkunden Sie unseren Keller mit seinen hundertjährigen Fässern. Beenden Sie Ihren Besuch mit einem Stück Gugelhupf und gehen Sie mit einer kleinen Flasche Glühwein nach Hause.

Italiano :

Venite a vivere un’esperienza unica scoprendo la nostra Casa attraverso una scenografia immersiva a 180° proiettata sulle botti. Degustate i nostri vini in cantina, esplorate la nostra cantina e le sue botti centenarie. Concludete con una fetta di kougelhopf e andate via con una piccola bottiglia di vin brulé.

Espanol :

Venga y disfrute de una experiencia única descubriendo nuestra Casa a través de una escenografía inmersiva de 180° proyectada sobre barricas. Deguste nuestros vinos en la bodega, explore nuestra bodega y sus barricas centenarias. Termine con una rebanada de kougelhopf y váyase con una botellita de vino caliente.

