Visite de notre atelier de reliure Atelier RELIURE DABON Romans-sur-Isère

Visite de notre atelier de reliure Dimanche 21 septembre, 11h00 Atelier RELIURE DABON Drôme

Entrée libre, 10 personnes maximum pour les visites commentées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Nous vous accueillons pour des visites commentées de l’atelier le dimanche 21/09 à 11h, 14h et 16h, avec quelques démonstrations des différentes étapes de fabrication d’un livre.

Atelier RELIURE DABON 17 rue de la Banque, 26100 ROMANS SUR ISERE Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 05 05 27 http://reliuredabon.free.fr/ Atelier de reliure et boutique

©Reliure Dabon