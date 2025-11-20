Visite de Otico – Chalmaison Otico Tachy

Plongez dans l’univers de l’innovation agricole avec Otico à Chalmaison !

À l’occasion de la Semaine de l’Industrie, Otico, implantée à Chalmaison, ouvre ses portes aux jeunes pour une immersion dans la fabrication de roues et bandages en caoutchouc destinés aux machines agricoles. Leader sur ce marché, l’entreprise associe savoir-faire industriel et innovation technologique pour répondre aux besoins des agriculteurs en France et à l’international.

Une visite enrichissante qui montre comment l’industrie contribue à moderniser l’agriculture et à développer des solutions durables et performantes.

Otico 20 Rue Gabriel Garnier, 77650 Chalmaison Tachy 77650 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « anais.moreau@seineetmarne.cci.fr »}]

