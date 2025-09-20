Visite de Pallice Palace Pallice Palace La Rochelle

Visite de Pallice Palace Pallice Palace La Rochelle samedi 20 septembre 2025.

Visite de Pallice Palace Samedi 20 septembre, 16h00, 17h00, 18h00 Pallice Palace Charente-Maritime

Gratuit. Pour participer, il suffit de vous inscrire sur le créneau de votre choix. Les places sont limitées à 200 par créneau. (16h, 17h ou 18h).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Pallice Palace vous ouvre ses portes le samedi 20 septembre 2025, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Pallice Palace 162 ter, Bd Emile Delmas, 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 06 95 85 57 36 https://journeespatrimoine.pallice-palace.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://journeespatrimoine.pallice-palace.fr/ »}] Pallice Palace, lieu événementiel privé vous ouvre ses portes le samedi 20 septembre, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine !

L’occasion de venir découvrir le résultat de plus de 3 années de réhabilitation de ces bâtiments historiques de La Pallice, qui ont laissé place à de superbes espaces événementiels.

Au programme :

– Une exposition photo retraçant la réhabilitation du site

– Des visites guidées de tous les espaces (Le Cube, La Nef, Le Patio…)

– Une rencontre avec les équipes de Pallice Palace Trois créneaux de visite sont proposés : 16h, 17h et 18h.

Pour vous inscrire : https://journeespatrimoine.pallice-palace.fr/

Journées européennes du patrimoine 2025

© PallicePalace