Visite de parc et immersion avec les chiens de traineaux Lamoura

Visite de parc et immersion avec les chiens de traineaux

Combe Arbey Lamoura Jura

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif enfant

Début : 2025-09-04 17:00:00

fin : 2025-09-04

2025-09-04

« Je vous propose de venir à la maison rencontrer les chiens heureux dans leur environnement: 2000m² de verdure et d’aires de repos pour leur plus grand confort. De la niche en bois rond au dortoir, vous visitez notre structure agréée par la Direction sanitaire vétérinaire et vous profitez d’être sur place pour entrer dans le parc et caresser les chiens bien dans leurs pattes!

La visite comprend la présentation de la structure avec des supports didactiques, présentation du matériel, des méthodes d’attelage et de nourrissage

Vous pourrez bien sur profiter d’une immersion complète avec les chiens. » .

Combe Arbey Lamoura 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté

