Visite de parc et immersion avec les chiens de traineaux Lamoura, Combe Arbey Lamoura

Visite de parc et immersion avec les chiens de traineaux

Lamoura, Combe Arbey Combe Arbey Lamoura Jura

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 14:00:00

fin : 2026-03-13 16:00:00

Date(s) :

2026-02-08 2026-02-20 2026-02-26 2026-03-13

Schoko, Oasis, Tagada, Violette et leurs compères vous invitent à une rencontre unique:

Apres 15 min de balade en sous bois, venez à notre rencontre dans notre ferme isolée et typique du Haut Jura: vous découvrirez la vie quotidienne avec 22 chiens polaires, leur histoire et leurs origines grâce à des supports pédagogiques et ludiques. Comprenez leur travail effectué tout au long de l’année, leurs besoins, leur alimentation, le matériel associé et l’évolution de l’activité au vu du changement climatique…profitez du lieu idéal pour leur bien-etre. L’immersion se termine par un bain de chiens bien sûr! .

Lamoura, Combe Arbey Combe Arbey Lamoura 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté

