Visite de Phoenix Contact – Émerainville PHOENIX CONTACT Émerainville

Visite de Phoenix Contact – Émerainville Mardi 18 novembre, 14h00 PHOENIX CONTACT Seine-et-Marne

Plongez dans l’industrie 4.0 avec Phoenix Contact à Émerainville !

À l’occasion de la Semaine de l’Industrie, Phoenix Contact ouvre son site d’Émerainville aux jeunes pour une visite exceptionnelle. Spécialiste mondial des technologies de connexion électrique, d’automatisation et de solutions pour les énergies renouvelables, l’entreprise joue un rôle clé dans la transformation industrielle et énergétique.

Une immersion au cœur d’une entreprise innovante qui façonne l’industrie de demain, entre durabilité, numérique et haute technologie.

PHOENIX CONTACT 52 Bd de Beaubourg, 77184 Émerainville

Découvrez un leader mondial des technologies d’automatisation et de connectique. Une immersion dans l’industrie du futur, au croisement de l’électricité, de l’électronique et du numérique. CCI SEINE ET MARNE