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AGENDA · Pierrefitte-sur-Loire

Visite de Pierrefitte-sur-Loire Pierrefitte-sur-Loire

jeudi 27 août 2026 · Pierrefitte-sur-Loire

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
17:30:00
Adresse
Place de l'église
Ville
03470 Pierrefitte-sur-Loire
Département
Allier
Tarif

Pierrefitte-sur-Loire

Visite de Pierrefitte-sur-Loire

Place de l’église Pierrefitte-sur-Loire Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 17:30:00
fin : 2026-08-27

Date(s) :
2026-08-27

Visite du village de Pierrefite-sur-Loire
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Place de l’église Pierrefitte-sur-Loire 03470 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 61 31  tourisme@label-destination.com

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English :

Visit the village of Pierrefite-sur-Loire

L’événement Visite de Pierrefitte-sur-Loire Pierrefitte-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire

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