Visite de Planète Chanvre – Aulnoy Planète Chanvre Aulnoy

Visite de Planète Chanvre – Aulnoy Mercredi 19 novembre, 10h00 Planète Chanvre Seine-et-Marne

Plongez dans l’industrie durable avec Planète Chanvre !

À l’occasion de la Semaine de l’Industrie, Planète Chanvre, située à Aulnoy, ouvre ses portes aux jeunes pour une visite unique. L’entreprise valorise le chanvre en le transformant en matériaux écologiques et innovants, alliant technologie moderne et respect de l’environnement.

Une expérience pédagogique et inspirante qui montre comment l’industrie peut concilier innovation, écologie et création de valeur pour demain.

Planète Chanvre 77120 Aulnoy Aulnoy 77120 Seine-et-Marne Île-de-France

Découvrez une entreprise innovante qui transforme le chanvre en matériaux durables pour le textile, la construction et l'agroalimentaire. Une immersion dans l'industrie éco-responsable.