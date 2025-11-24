Visite de plateau technique et du centre de formation pôle industrie de Ker Lann : vous informer sur les possibilités d’emploi et de formati Bruz – Agence RENNES EST Bruz Lundi 24 novembre, 09h30 Ille-et-Vilaine

Le Pôle formation UIMM – Bretagne est un organisme de formation professionnelle du réseau UIMM, acteur majeur de la formation technique industrielle en Bretagne, vous propose une présentation des métiers d’avenir, et formations possibles sur le campus. Cette présentation sera suivie par une visite des plateaux techniques pour y voir plus clair !

9.30 10.30 présentation 10.30 12.00 visite des plateaux techniques en sous groupes

Bruz – Agence RENNES EST 35170 Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine