Visite de plateforme : couverts végétaux, Leigné-Les-Bois, lieu-dit Perreau, Leigné-les-Bois

Visite de plateforme : couverts végétaux Jeudi 19 février, 09h00 Leigné-Les-Bois, lieu-dit Perreau Vienne
Gratuit, sur inscription
Début : 2026-02-19T09:00:00+01:00 – 2026-02-19T13:30:00+01:00
Fin : 2026-02-19T09:00:00+01:00 – 2026-02-19T13:30:00+01:00
9h00 – Accueil café
9h30 – Présentation d’outils pour concevoir ses couverts végétaux
10h00 – Visite des essais avec différentes espèces et variétés et présentation des résultats obtenus avec la méthode MERCI
11h00 – Réalisation d’une méthode pépone pour voir l’effet du couvert sur le sol (si la météo le permet)
12h00 – Pot de l’amitié
Emplacement exact : https://maps.app.goo.gl/16ovtedQCgTCbzMZ9
La plateforme à Leigné-les-Bois a été mise en place en septembre 2025 et permet d’observer des différences variétales pour 4 espèces régulièrement utilisées pour les couverts végétaux dans la Vienne.