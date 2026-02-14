Visite de plateforme : couverts végétaux, Leigné-Les-Bois, lieu-dit Perreau, Leigné-les-Bois

Visite de plateforme : couverts végétaux Jeudi 19 février, 09h00 Leigné-Les-Bois, lieu-dit Perreau Vienne

Gratuit, sur inscription

9h00 – Accueil café

9h30 – Présentation d’outils pour concevoir ses couverts végétaux

10h00 – Visite des essais avec différentes espèces et variétés et présentation des résultats obtenus avec la méthode MERCI

11h00 – Réalisation d’une méthode pépone pour voir l’effet du couvert sur le sol (si la météo le permet)

12h00 – Pot de l’amitié

Emplacement exact : https://maps.app.goo.gl/16ovtedQCgTCbzMZ9

Leigné-Les-Bois, lieu-dit Perreau Leigné les Bois Leigné-les-Bois 86450 Vienne Nouvelle-Aquitaine

La plateforme à Leigné-les-Bois a été mise en place en septembre 2025 et permet d’observer des différences variétales pour 4 espèces régulièrement utilisées pour les couverts végétaux dans la Vienne.