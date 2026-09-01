Visite de Poligny Office de tourisme Salins-les-Bains
samedi 19 septembre 2026 · Office de tourisme · Salins-les-Bains
Informations pratiques
Salins-les-Bains
Visite de Poligny
Office de tourisme 63 grande rue Salins-les-Bains Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-20 15:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite guidée
Ancienne cité fortifiée, Poligny détient un beau patrimoine religieux et civil. Pendant cette visite, vous aurez la possibilité d’admirer la restauration de l’ancienne église des Jacobins, la belle statuaire bourguignonne du XVe siècle et la riche histoire de la ville grâce aux notables polinois qui ont œuvré auprès des comtes de Bourgogne pour l’embellir. Venez découvrir avec notre guide les trésors parfois cachés de la belle cité comtoise de Poligny. On parie que vous en reviendrez émerveillés !
Pour les Journées Européennes du Patrimoine :
Ticket à récupérer au bureau de Poligny.
En été :
Rendez-vous à l’OT 10 minutes avant pour le départ. .
Office de tourisme 63 grande rue Salins-les-Bains 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 01 34 contact@cdj-tourisme.com
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English : Visite de Poligny
L’événement Visite de Poligny Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-02 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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