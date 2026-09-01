Informations pratiques

Pleubian

Visite de production de Safran du Trégor Ispisenn

6 Lieu-dit Kergal Pleubian Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 15:00:00

fin : 2026-10-30 16:30:00

Date(s) :

2026-10-21

Ispisenn est une safranière située au cœur de la presqu’île de Lézardrieux. La production de safran est biologique, artisanale et faite à la main. Il est classé en 1ère catégorie selon la norme ISO 3632, révélant ainsi une qualité supérieure, ceci grâce à un travail minutieux. Le safran du Trégor est vendu en différents grammages en circuit court.

La safranière Ispisenn vous propose de venir découvrir l’or rouge produit dans le Trégor, au moment de la floraison. Cette délicate fleur s’épanouit tous les jours en Octobre. Le cycle végétal et de la culture de la plante y seront présentées ainsi que les différentes étapes, de la cueillette jusqu’à l’obtention de l’épice. .

6 Lieu-dit Kergal Pleubian 22610 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 05 60 70

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English :

L’événement Visite de production de Safran du Trégor Ispisenn Pleubian a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose