Visite de quartier Champ Capelet Centre communal d’action sociale Vichy
mercredi 23 septembre 2026 · Centre communal d'action sociale · Vichy
Informations pratiques
Vichy
Visite de quartier Champ Capelet
Centre communal d’action sociale 21 Rue d’Alsace Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 10:00:00
fin : 2026-09-23
Date(s) :
2026-09-23
Venez à la rencontre des élus et des services de la Ville lors de la visite de votre quartier, afin d’échanger sur les préoccupations locales, ainsi que la qualité de vie de chacun.
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Centre communal d’action sociale 21 Rue d’Alsace Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 17 17 mairie@ville-vichy.fr
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English :
Come meet your elected officials and city staff during their visit to your neighborhood to discuss local concerns and everyone’s quality of life.
L’événement Visite de quartier Champ Capelet Vichy a été mis à jour le 2026-09-07 par Vichy Destinations
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