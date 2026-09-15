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AGENDA · Vichy

Visite de quartier Champ Capelet Centre communal d’action sociale Vichy

mercredi 23 septembre 2026 · Centre communal d'action sociale · Vichy

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Centre communal d'action sociale
Adresse
21 Rue d'Alsace
Ville
03200 Vichy
Département
Allier
Tarif

Vichy

Visite de quartier Champ Capelet

Centre communal d’action sociale 21 Rue d’Alsace Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 10:00:00
fin : 2026-09-23

Date(s) :
2026-09-23

Venez à la rencontre des élus et des services de la Ville lors de la visite de votre quartier, afin d’échanger sur les préoccupations locales, ainsi que la qualité de vie de chacun.
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Centre communal d’action sociale 21 Rue d’Alsace Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 17 17  mairie@ville-vichy.fr

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English :

Come meet your elected officials and city staff during their visit to your neighborhood to discuss local concerns and everyone’s quality of life.

L’événement Visite de quartier Champ Capelet Vichy a été mis à jour le 2026-09-07 par Vichy Destinations

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