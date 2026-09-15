Visite de quartier Cœur de Ville Jaurès Victoria Salle des fêtes / Maison des associations Vichy

vendredi 18 septembre 2026 · Salle des fêtes / Maison des associations · Vichy

Informations pratiques

Vichy

Visite de quartier Cœur de Ville Jaurès Victoria

Salle des fêtes / Maison des associations Place de l’Hôtel de Ville Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 10:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Venez à la rencontre des élus et des services de la Ville lors de la visite de votre quartier, afin d’échanger sur les préoccupations locales, ainsi que la qualité de vie de chacun.

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Salle des fêtes / Maison des associations Place de l’Hôtel de Ville Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 17 17 mairie@ville-vichy.fr

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English :

Come meet your elected officials and city staff during their visit to your neighborhood to discuss local concerns and everyone’s quality of life.

L’événement Visite de quartier Cœur de Ville Jaurès Victoria Vichy a été mis à jour le 2026-09-07 par Vichy Destinations