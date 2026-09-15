Informations pratiques

Vichy

Visite de quartier Denière Hôpital

Square Denière Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14 10:00:00

fin : 2026-10-14

Date(s) :

2026-10-14

Venez à la rencontre des élus et des services de la Ville lors de la visite de votre quartier, afin d’échanger sur les préoccupations locales, ainsi que la qualité de vie de chacun.

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Square Denière Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 17 17 mairie@ville-vichy.fr

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English :

Come meet your elected officials and city staff during their visit to your neighborhood to discuss local concerns and everyone’s quality of life.

L’événement Visite de quartier Denière Hôpital Vichy a été mis à jour le 2026-09-07 par Vichy Destinations