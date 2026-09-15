Visite de quartier Jeanne d’Arc Beausejour les Bartins Église Sainte Jeanne-d’Arc Vichy
mercredi 7 octobre 2026 · Église Sainte Jeanne-d'Arc · Vichy
Informations pratiques
Vichy
Visite de quartier Jeanne d’Arc Beausejour les Bartins
Église Sainte Jeanne-d’Arc Avenue Durin Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 10:00:00
fin : 2026-10-07
Date(s) :
2026-10-07
Venez à la rencontre des élus et des services de la Ville lors de la visite de votre quartier, afin d’échanger sur les préoccupations locales, ainsi que la qualité de vie de chacun.
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Église Sainte Jeanne-d’Arc Avenue Durin Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 17 17 mairie@ville-vichy.fr
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English :
Come meet your elected officials and city staff during their visit to your neighborhood to discuss local concerns and everyone’s quality of life.
L’événement Visite de quartier Jeanne d’Arc Beausejour les Bartins Vichy a été mis à jour le 2026-09-07 par Vichy Destinations
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