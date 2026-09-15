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AGENDA · Vichy

Visite de quartier Les Garêts Salle des fêtes des Garêts Vichy

vendredi 16 octobre 2026 · Salle des fêtes des Garêts · Vichy

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Salle des fêtes des Garêts
Adresse
Rue des Glycines
Ville
03200 Vichy
Département
Allier
Tarif

Vichy

Visite de quartier Les Garêts

Salle des fêtes des Garêts Rue des Glycines Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 10:00:00
fin : 2026-10-16

Date(s) :
2026-10-16

Venez à la rencontre des élus et des services de la Ville lors de la visite de votre quartier, afin d’échanger sur les préoccupations locales, ainsi que la qualité de vie de chacun.
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Salle des fêtes des Garêts Rue des Glycines Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 17 17  mairie@ville-vichy.fr

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English :

Come meet your elected officials and city staff during their visit to your neighborhood to discuss local concerns and everyone’s quality of life.

L’événement Visite de quartier Les Garêts Vichy a été mis à jour le 2026-09-07 par Vichy Destinations

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