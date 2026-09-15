Visite de quartier Les Garêts Salle des fêtes des Garêts Vichy
vendredi 16 octobre 2026 · Salle des fêtes des Garêts · Vichy
Informations pratiques
Vichy
Visite de quartier Les Garêts
Salle des fêtes des Garêts Rue des Glycines Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 10:00:00
fin : 2026-10-16
Date(s) :
2026-10-16
Venez à la rencontre des élus et des services de la Ville lors de la visite de votre quartier, afin d’échanger sur les préoccupations locales, ainsi que la qualité de vie de chacun.
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Salle des fêtes des Garêts Rue des Glycines Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 17 17 mairie@ville-vichy.fr
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English :
Come meet your elected officials and city staff during their visit to your neighborhood to discuss local concerns and everyone’s quality of life.
L’événement Visite de quartier Les Garêts Vichy a été mis à jour le 2026-09-07 par Vichy Destinations
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