UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Vichy

Visite de quartier République Lac d’Allier Square de la République Vichy

jeudi 8 octobre 2026 · Square de la République · Vichy

Informations pratiques

Début
jeudi 8 octobre 2026
Fin
jeudi 8 octobre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Square de la République
Adresse
Place de la République
Ville
03200 Vichy
Département
Allier
Tarif

Vichy

Visite de quartier République Lac d’Allier

Square de la République Place de la République Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 14:30:00
fin : 2026-10-08

Date(s) :
2026-10-08

Venez à la rencontre des élus et des services de la Ville lors de la visite de votre quartier, afin d’échanger sur les préoccupations locales, ainsi que la qualité de vie de chacun.
  .

Square de la République Place de la République Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 17 17  mairie@ville-vichy.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come meet your elected officials and city staff during their visit to your neighborhood to discuss local concerns and everyone’s quality of life.

L’événement Visite de quartier République Lac d’Allier Vichy a été mis à jour le 2026-09-07 par Vichy Destinations

À voir aussi à Vichy (Allier)