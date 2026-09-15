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AGENDA · Vichy

Visite de quartier Vieux Vichy Centre Culturel de Vichy Vichy

jeudi 24 septembre 2026 · Centre Culturel de Vichy · Vichy

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Centre Culturel de Vichy
Adresse
15 rue du Maréchal Foch
Ville
03200 Vichy
Département
Allier
Tarif

Vichy

Visite de quartier Vieux Vichy

Centre Culturel de Vichy 15 rue du Maréchal Foch Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 10:00:00
fin : 2026-09-24

Date(s) :
2026-09-24

Venez à la rencontre des élus et des services de la Ville lors de la visite de votre quartier, afin d’échanger sur les préoccupations locales, ainsi que la qualité de vie de chacun.
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Centre Culturel de Vichy 15 rue du Maréchal Foch Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 17 17  mairie@ville-vichy.fr

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English :

Come meet your elected officials and city staff during their visit to your neighborhood to discuss local concerns and everyone’s quality of life.

L’événement Visite de quartier Vieux Vichy Vichy a été mis à jour le 2026-09-07 par Vichy Destinations

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