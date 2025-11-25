Visite de Riquewihr en Petit Train Touristique Riquewihr

Visite de Riquewihr en Petit Train Touristique

place Voltaire Riquewihr Haut-Rhin

Début : Vendredi 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-09-30 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04 2026-05-01

Découverte en petit train de la perle du vignoble alsacien … Blottie au pied des collines sous vosgiennes, Riquewihr offre un ensemble architectural, culturel et viticole unique. Circuit autour des remparts et dans le vignoble. Arrêt photo. Retour par la vieille ville. Durée 35 minutes

Visites commentées en petit train de la ville médiévale de Riquewihr et du vignoble.

Durée 35 minutes

Départ toutes les heures devant la Mairie sauf à 13H00 .

place Voltaire Riquewihr 68340 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 74 24 info@petit-train.com

Discover the pearl of the Alsatian vineyard by train… Nestled at the foot of the Vosges hills, Riquewihr offers a unique architectural, cultural and wine-making ensemble. Tour around the ramparts and through the vineyards. Photo stop. Return through the old town. Duration 35 minutes

