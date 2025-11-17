Visite de RMC Guittard – Roissy-en-Brie RMC Guittard Roissy-en-Brie

Visite de RMC Guittard – Roissy-en-Brie Lundi 17 novembre, 14h00 RMC Guittard Seine-et-Marne

Début : 2025-11-17T14:00:00 – 2025-11-17T16:00:00

Fin : 2025-11-17T14:00:00 – 2025-11-17T16:00:00

Entrez dans les coulisses de la métallurgie avec RMC Guittard à Roissy-en-Brie !

Dans le cadre de la Semaine de l’Industrie, RMC Guittard ouvre ses portes aux jeunes pour une immersion dans l’univers de la métallerie et de la chaudronnerie. L’entreprise, implantée à Roissy-en-Brie, conçoit et fabrique des ouvrages métalliques variés : structures, escaliers, garde-corps, pièces sur mesure pour le bâtiment et l’industrie.

Une expérience enrichissante qui met en valeur la diversité des savoir-faire industriels français et la place du métal dans notre quotidien.

RMC Guittard Parc de la Forge, 3 Rue des champs de blé, 77680 Roissy-en-Brie Roissy-en-Brie 77680 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « anais.moreau@seineetmarne.cci.fr »}]

Découvrez une entreprise experte en métallerie et chaudronnerie industrielle. Une immersion dans le travail du métal, entre savoir-faire traditionnel et innovation. CCI SEINE ET MARNE VISITE D ENTREPRISE