Feilluns

VISITE DE RUCHER FEILLUNS

Feilluns Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-02 10:00:00

fin : 2026-08-25 11:30:00

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-07 2026-07-09 2026-07-14 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-20 2026-08-25 2026-08-27

Sur le secteur Fenouillèdes, de 10h à 11h30 (horaires adaptables)

Visite thématique des ruchers en fonction de la période et des ruches disponibles.

Dégustation et vente de produits de la ruche.

Pantalon et manches longues fortement conseillés.

Prêt de vareuses.

8 personnes max.

SUR RÉSERVATION 10 € personne (chèque ou espèces)

Simon BASO, Apiculteur 07 87 77 86 61

.

Feilluns 66730 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 87 77 86 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In the Fenouillèdes area, from 10am to 11:30am (flexible times)

Themed visits to apiaries, depending on the season and available hives.

Tasting and sale of beehive products.

Long pants and sleeves strongly recommended.

Jackets available.

8 people max.

ON RESERVATION: 10 ? person (cheque or cash)

Simon BASO, Beekeeper 07 87 77 86 61

L’événement VISITE DE RUCHER FEILLUNS Feilluns a été mis à jour le 2026-05-27 par OTI FENOUILLEDES