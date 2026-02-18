Visite de ruches et atelier Apiculture Route de Franche-Comté Seurre
Visite de ruches et atelier Apiculture Route de Franche-Comté Seurre dimanche 5 juillet 2026.
Visite de ruches et atelier Apiculture
Route de Franche-Comté Musée de plein air l’Etang Rouge Seurre Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 10:00:00
fin : 2026-08-02 11:15:00
Date(s) :
2026-07-05 2026-07-19 2026-08-02 2026-08-23
Prêt pour une immersion dans le monde fascinant des abeilles sur le site de l’Étang Rouge ? Venez échanger avec des apiculteurs passionnés qui vous ouvrent les portes de leur savoir-faire. Découvrez le fonctionnement réel d’une colonie et l’organisation millimétrée de la ruche au milieu de notre village de caractère. .
Route de Franche-Comté Musée de plein air l’Etang Rouge Seurre 21250 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 45 63 01 93 contact@saone-tourisme.fr
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English : Visite de ruches et atelier Apiculture
L’événement Visite de ruches et atelier Apiculture Seurre a été mis à jour le 2026-03-16 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)