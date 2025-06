Visite de Saint-Astier petite ville au grand clocher ! – Saint-Astier 5 août 2025 10:30

Dordogne

Visite de Saint-Astier petite ville au grand clocher ! Saint-Astier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-05 10:30:00

fin : 2025-08-05

Date(s) :

2025-08-05

Parcours commenté , découverte de l’église et accès au clocher pour profiter de l’impressionnante vue panoramique sur la vallée…

GRATUIT

Départ de l’Office de Tourisme à 10h30

Nombre de places limité pensez à réserver !

Office de Tourisme 05 53 54 13 85

Parcours commenté , découverte de l’église et accès au clocher pour profiter de l’impressionnante vue panoramique sur la vallée…

GRATUIT

Départ de l’Office de Tourisme à 10h30

Nombre de places limité pensez à réserver !

Office de Tourisme 05 53 54 13 85 .

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 54 13 85 tourisme@ccivs.fr

English : Visite de Saint-Astier petite ville au grand clocher !

Commented tour, discovery of the church and access to the bell tower to enjoy the impressive panoramic view of the valley…

FREE

Departure from the Tourist Office at 10:30 am

Limited number of places think to book !

Tourist Office 05 53 54 13 85

German : Visite de Saint-Astier petite ville au grand clocher !

Kommentierter Rundgang , Entdeckung der Kirche und Zugang zum Glockenturm, um den beeindruckenden Panoramablick über das Tal zu genießen…

GRATIS

Abfahrt vom Fremdenverkehrsamt um 10:30 Uhr

Begrenzte Anzahl an Plätzen: Denken Sie an eine Reservierung!

Fremdenverkehrsamt 05 53 54 13 85

Italiano :

Visita guidata, scoperta della chiesa e accesso al campanile per godere dell’impressionante vista panoramica sulla valle…

GRATUITO

Partenza dall’Ufficio del Turismo alle ore 10.30

Numero di posti limitato: ricordarsi di prenotare!

Ufficio del Turismo 05 53 54 13 85

Espanol : Visite de Saint-Astier petite ville au grand clocher !

Visita guiada, descubrimiento de la iglesia y acceso al campanario para disfrutar de la impresionante vista panorámica sobre el valle…

GRATIS

Salida de la Oficina de Turismo a las 10h30

Plazas limitadas: ¡no olvide reservar!

Oficina de Turismo 05 53 54 13 85

L’événement Visite de Saint-Astier petite ville au grand clocher ! Saint-Astier a été mis à jour le 2025-06-13 par Vallée de l’Isle en Périgord