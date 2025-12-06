Visite de Saint-Nicolas Rue Edmond Dromart Haybes

Visite de Saint-Nicolas

Rue Edmond Dromart Maison des randonnées Haybes Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Animations prévues de 15h à 19h. Ateliers bricolages et jeux tout au long de l’après-midi… Et bien sûr, Saint-Nicolas ne manquera pas de distribuer des bonbons aux enfants sages… Alors, retenez bien la date… et à très bientôt. Petite restauration sur place.

.

Rue Edmond Dromart Maison des randonnées Haybes 08170 Ardennes Grand Est +33 3 24 41 11 36

English :

Entertainment from 3pm to 7pm. Crafts and games throughout the afternoon… And of course, Saint-Nicolas will be handing out sweets to all the good children… So save the date… and see you soon. Light refreshments on site.

German :

Geplante Animationen von 15:00 bis 19:00 Uhr. Bastelworkshops und Spiele den ganzen Nachmittag über… Und natürlich wird Saint-Nicolas es sich nicht nehmen lassen, Süßigkeiten an brave Kinder zu verteilen… Also, merken Sie sich das Datum vor… und bis bald! Kleine Speisen und Getränke vor Ort.

Italiano :

Animazione dalle 15.00 alle 19.00. Laboratori di artigianato e giochi per tutto il pomeriggio… E naturalmente Saint-Nicolas distribuirà dolci ai bambini buoni… Non dimenticate quindi di salvare la data… e a presto. Rinfresco leggero in loco.

Espanol :

Animación de 15.00 a 19.00 horas. Talleres de manualidades y juegos durante toda la tarde… Y, por supuesto, Saint-Nicolas repartirá caramelos a los niños buenos… No olvide reservar la fecha… y hasta pronto. Refrescos ligeros in situ.

L’événement Visite de Saint-Nicolas Haybes a été mis à jour le 2025-11-07 par Ardennes Tourisme