Début : Samedi 2025-12-06 14:30:00

fin : 2025-12-06 16:30:00

N’ayez pas peur, venez voir le grand saint Nicolas. Suivez-le dans les ruelles de la cité médiévale, des friandises seront distribuées à tous les enfants sages.

Vous l’attendez avec impatience chaque année, le fameux saint Nicolas, personnage emblématique qui coiffé de sa mitre et vêtu de son costume rouge ou mauve, arpente les ruelles de la ville accompagné de son fidèle compagnon l’âne et du fameux Hans Trapp !

Les enfants sages seront récompensés et pourront se régaler de friandises distribuées le long du parcours.

Place Gouraud Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 6 33 54 40 66 kominkb68@gmail.com

English :

Don’t be afraid, come and see the great Saint Nicholas. Follow him in the alleys of the medieval city, sweets will be distributed to all the good children.

German :

Haben Sie keine Angst, besuchen Sie den großen St. Nikolaus. Folgen Sie ihm durch die Gassen der mittelalterlichen Stadt. An alle braven Kinder werden Süßigkeiten verteilt.

Italiano :

Non abbiate paura, venite a vedere il grande San Nicola. Seguitelo per le stradine della città medievale e i dolci saranno distribuiti a tutti i bambini buoni.

Espanol :

No tengas miedo, ven a ver al gran San Nicolás. Síguelo por las estrechas calles de la ciudad medieval y se repartirán caramelos a todos los niños buenos.

L’événement Visite de saint Nicolas Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2025-09-24 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg