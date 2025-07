Visite de Salies en béarnais Espace coworking Salies-de-Béarn

Espace coworking 4 rue Paul Jean Toulet Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-08-10

fin : 2025-08-10

2025-08-10

Une journée pour découvrir, redécouvrir et pratiquer le béarnais !

9h45 RDV pour un petit café ou boissons fraîches infusées de plantes locales.

10h départ de la visite en compagnie du Topin de lenga.

11h30 rencontre suivie d’un apéritif-signature avec Eva Cassagnet, auteure et réalisatrice au Moment Librairie.

12h30 disnar a la pòrta te-n’i, auberge espagnole (halle de la mairie). Discussion, chants, contes et sieste.

15h projection suivie d’un débat sur la création en occitan (cinéma Le Saleys). Moment basé sur la quinzaine de films, séries et documentaires d’Eva Cassagnet. Séance animée par les questions du public et sa curiosité.

Au grand plaisir de vous y rencontrer ! Non locuteurs, soyez confiants, les Topinets vous accompagnent dans la (re)découverte de la (votre) langue ! .

