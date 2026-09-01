UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Salins-les-Bains

Visite de Salins-les-Bains Office de tourisme Salins-les-Bains

samedi 19 septembre 2026 · Office de tourisme · Salins-les-Bains

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
15:45:00
Lieu
Office de tourisme
Adresse
2 Place des Salines
Ville
39110 Salins-les-Bains
Département
Jura
Tarif
Gratuit Gratuit

Salins-les-Bains

Visite de Salins-les-Bains

Office de tourisme 2 Place des Salines Salins-les-Bains Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:45:00
fin : 2026-09-19 16:45:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Suivez le guide et découvrez l’histoire de la cité du sel en passant devant ses monuments emblématiques !

Pour les Journées Européennes du Patrimoine 2026:
Places limitées, venez récupérer vos tickets au bureau de Salins-les-Bains (dès samedi matin).

En haute-saison:
Durée: env. 1h.
Départ de l’Office de Tourisme, rendez-vous 15 minutes avant le départ   .

Office de tourisme 2 Place des Salines Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 01 34  contact@cdj-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite de Salins-les-Bains

L’événement Visite de Salins-les-Bains Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-08 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA

À voir aussi à Salins-les-Bains (Jura)