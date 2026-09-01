Visite de Salins-les-Bains Office de tourisme Salins-les-Bains
samedi 19 septembre 2026 · Office de tourisme · Salins-les-Bains
Informations pratiques
Salins-les-Bains
Visite de Salins-les-Bains
Office de tourisme 2 Place des Salines Salins-les-Bains Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:45:00
fin : 2026-09-19 16:45:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Suivez le guide et découvrez l’histoire de la cité du sel en passant devant ses monuments emblématiques !
Pour les Journées Européennes du Patrimoine 2026:
Places limitées, venez récupérer vos tickets au bureau de Salins-les-Bains (dès samedi matin).
En haute-saison:
Durée: env. 1h.
Départ de l’Office de Tourisme, rendez-vous 15 minutes avant le départ .
Office de tourisme 2 Place des Salines Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 01 34 contact@cdj-tourisme.com
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English : Visite de Salins-les-Bains
L’événement Visite de Salins-les-Bains Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-08 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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