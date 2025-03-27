Visite de Saujon, au rythme de la Seudre Office de Tourisme de Saujon Saujon

Visite de Saujon, au rythme de la Seudre Office de Tourisme de Saujon Saujon jeudi 27 mars 2025.

Visite de Saujon, au rythme de la Seudre

Office de Tourisme de Saujon 22 A place du Général de Gaulle Saujon Charente-Maritime

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif famille (2 ad + 2 enf) 18€ et 2€ par enfant supplémentaire.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-03-27 15:00:00

fin : 2025-05-15 16:30:00

Date(s) :

2025-03-27 2025-04-17 2025-04-24 2025-05-15 2025-06-05 2025-07-03 2025-09-11 2025-10-09

Pendant des siècles, unique passage entre les deux rives de l’estuaire de la Seudre, Saujon, place stratégique, a connu un développement économique sans précédent en évoluant avec les époques, au carrefour des routes commerciales.

.

Office de Tourisme de Saujon 22 A place du Général de Gaulle Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr

English :

For centuries, Saujon has been the only passageway between the two banks of the Seudre estuary. As a strategic location, it has undergone unprecedented economic development, evolving with the times at the crossroads of trade routes.

German :

Jahrhundertelang war Saujon der einzige Übergang zwischen den beiden Ufern der Seudre-Mündung. Der strategisch wichtige Ort Saujon erlebte eine beispiellose wirtschaftliche Entwicklung und entwickelte sich mit den Epochen an der Kreuzung der Handelsstraßen.

Italiano :

Per secoli Saujon è stato l’unico passaggio tra le due sponde dell’estuario della Seudre e, in quanto luogo strategico, ha conosciuto uno sviluppo economico senza precedenti, evolvendosi al passo con i tempi al crocevia delle rotte commerciali.

Espanol :

Durante siglos, Saujon ha sido el único paso entre las dos orillas del estuario del Seudre. Como lugar estratégico, ha experimentado un desarrollo económico sin precedentes, evolucionando con los tiempos en la encrucijada de las rutas comerciales.

L’événement Visite de Saujon, au rythme de la Seudre Saujon a été mis à jour le 2025-03-31 par Royan Atlantique