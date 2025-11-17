Visite de Self Climat – Torcy Self Climat Torcy

Visite de Self Climat – Torcy Self Climat Torcy lundi 17 novembre 2025.

Visite de Self Climat – Torcy Lundi 17 novembre, 10h00 Self Climat Seine-et-Marne

Début : 2025-11-17T10:00:00 – 2025-11-17T12:00:00

Fin : 2025-11-17T10:00:00 – 2025-11-17T12:00:00

Plongez dans l’univers des solutions CVC avec Self Climat à Torcy !

Dans le cadre de la Semaine de l’Industrie, Self Climat, implantée à Torcy, ouvre ses portes aux jeunes pour une immersion dans la fabrication de poêles à bois et granulés et plus généralement de solutions pour la protection de l’environnement.

Une visite enrichissante qui montre comment l’industrie contribue à des bâtiments plus performants, confortables et respectueux de l’environnement.

Self Climat 15 Rue des Epinettes, 77200 Torcy Torcy 77200 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « anais.moreau@seineetmarne.cci.fr »}]

A la découverte d’une entreprise spécialisée dans la fabrication de poêles à bois et granulés et plus généralement de solutions pour la protection de l’environnement. CCI SEINE ET MARNE VISITE D ENTREPRISE