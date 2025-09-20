Visite de Seliane, la station d’épuration de Boulogne-sur-Mer station d’épuration de Boulogne-sur-mer Boulogne-sur-Mer

Visite de Seliane, la station d’épuration de Boulogne-sur-Mer Samedi 20 septembre, 10h00, 11h15, 14h00 station d’épuration de Boulogne-sur-mer Pas-de-Calais

Accessible dès 8 ans

Venez découvrir les secrets de Seliane, la plus imposante des stations d’épuration du Pas-de-Calais.

Ici sont traitées, chaque année, plus de 10 millions de m3 d’eau usées ! Cette station participe ainsi à la préservation de l’environnement.

Particularité : l’incinération des boues générées par l’exploitation dont l’incinération permet de chauffer l’équivalent de 500 foyers du quartier de la Liane

Visites accessibles à partir de 8 ans et animées par les équipes de médiation de Nausicaa

station d'épuration de Boulogne-sur-mer 86, boulevard Chanzy, Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Sebastien Jarry