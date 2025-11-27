Visite de site – Collégiens 4ème et 3ème 127 chemin de la poudrerie Castres

Visite de site – Collégiens 4ème et 3ème Jeudi 27 novembre, 14h30 127 chemin de la poudrerie Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-27T14:30:00 – 2025-11-27T16:30:00

Visite d’usine et découverte métiers

127 chemin de la poudrerie 127 chemin de la Poudrerie 81100 Castres Castres 81100 Laden Tarn Occitanie

Visite d’usine et découverte métiers