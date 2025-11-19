Visite de site : La Nivernaise de Raffinage – Prémery La Nivernaise de Raffinage Prémery

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T09:30:00 – 2025-11-19T11:30:00

Fin : 2025-11-19T09:30:00 – 2025-11-19T11:30:00

Cette visite pour les acteurs de l’Emploi 58 du Bourgogne Nivernais représente une opportunité unique de découvrir un site industriel moderne, ses métiers et les réalités concrètes d’un secteur qui recrute.

Au programme :

Accueil sur site avec le Directeur

Présentation de l’entreprise

Brief sécurité obligatoire (casques + chasubles fournis)

Tour guidé des installations industrielles (extérieur + laboratoire)

Découverte des métiers de l’industrie chimique et du biocarburant

Échanges sur les compétences attendues

Focus sur les postes à pourvoir dans l’entreprise

L’industrie, c’est le 1er employeur en France : ouvrez les portes d’un secteur innovant et porteur d’avenir !

La Nivernaise de Raffinage 3 rue Auguste LAMBIOTTE, PREMERY, 58700, FR Prémery 58700 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

