Visites gratuites, évènement sur inscription. Proposition de repas sur place (17 euros)

Le CAUE du Gard a le plaisir de vous convier à une visite de l’association Le Village.

Technicité, action sociale et réponse aux impératifs écologiques pourraient être les maîtres mots qualifiant « Le Village », association implantée depuis 1993 à Cavaillon et offrant une insertion durable à des personnes en situation précaire. Elle propose un accompagnement global et bienveillant à travers divers dispositifs : accueil immédiat, accueils de jour, maraudes, pension de famille…

Par le biais de chantiers valorisant l’usage de la terre crue, elle propose ainsi une formation solide autour d’un matériau naturel d’avenir, aux qualités écologiques et techniques remarquables.

Une partie de son activité s’inscrit également dans la réponse à des marchés publics locaux, renforçant le lien entre innovation écologique et développement territorial.

L’équipe du Village a accepté une découverte de leur site, agrémentée d’un repas convivial (vous trouverez les détails dans le formulaire d’inscription) qui prolongera agréablement cette rencontre suivie l’après-midi par la visite à Mallemort d’une construction exemplaire de l’association mêlant ossature bois, isolation en bottes de paille et enduits en terre crue.

Une occasion de se rencontrer et repartir avec des connaissances et des idées pour bâtir un avenir durable et humain.

Nous vous attendons nombreux !

Au programme :

– Visite des ateliers, présentation de la genèse du projet de l’association

– Repas : proposé par l’association (17 euros/personne) sur inscription, non obligatoire

– Visite d’une réalisation à Mallemort : construction bois, isolation paille, enduits terre

Le Village Mas de la Baronne, BP10056, 84300 Cavaillon Cavaillon 84300 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 90 76 27 40 https://www.associationlevillage.fr/index.php https://www.instagram.com/association_le_village/ Situé à Cavaillon, dans le Vaucluse, Le Village est une association d'insertion et d'accueil de personnes en situation précaire. L'association née en 1993 est située à Cavaillon dans le Vaucluse. Nous gérons une résidence sociale, un chantier d'insertion, un accueil de jour, un accueil immédiat et une référence RSA.

Ce qui nous lie, ce qui nous rassemble : c’est la lutte contre la précarité, le vivre ensemble, le partage, le respect de l’humain dans sa globalité et de la nature.

Oui, nous pouvons créer ensemble les conditions d’une coopération utile à toutes et tous. Nous voulons élaborer un modèle pour lutter contre l’isolement, favoriser le bien être de chacun, au sein d’un collectif bienveillant, soutenant et porteur de sens.

L’accompagnement social, l’activité économique avec un parti pris écologiste, l’accès et la participation à la vie culturelle sont les outils que nous mettons en œuvre pour faire vivre notre projet. Parking sur site

© Lucas D’ASCANIO (CAUE 30) – Le Village à Cavaillon