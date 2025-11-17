Visite de Soluglass – Fontenay-Trésigny Soluglass Fontenay-Trésigny

Visite de Soluglass – Fontenay-Trésigny Lundi 17 novembre, 10h00 Soluglass Seine-et-Marne

Début : 2025-11-17T10:00:00 – 2025-11-17T12:00:00

Fin : 2025-11-17T10:00:00 – 2025-11-17T12:00:00

Explorez l’univers du verre industriel avec Soluglass à Fontenay-Trésigny !

À l’occasion de la Semaine de l’Industrie, Soluglass ouvre les portes de son site de Fontenay-Trésigny aux jeunes pour une immersion dans la transformation du verre. Spécialiste du façonnage et du traitement du verre plat, l’entreprise fournit des solutions sur mesure pour le bâtiment, l’architecture et l’aménagement intérieur.

Une visite qui permet de montrer comment un matériau traditionnel comme le verre devient, grâce à l’innovation industrielle, un élément essentiel de la construction durable et moderne.

Soluglass 65 Rue la Fayette, 77610 Fontenay-Trésigny Fontenay-Trésigny 77610 Seine-et-Marne Île-de-France

Découvrez les coulisses de la transformation du verre, matériau clé du bâtiment et de l’aménagement. Une immersion dans un secteur où précision, innovation et durabilité sont au rendez-vous. CCI SEINE ET MARNE VISITE D ENTREPRISE