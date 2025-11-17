Visite de STIL – Vaux-le-Pénil STIL Vaux-le-Pénil

Visite de STIL – Vaux-le-Pénil STIL Vaux-le-Pénil lundi 17 novembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-17T10:00:00 – 2025-11-17T12:00:00

Fin : 2025-11-17T10:00:00 – 2025-11-17T12:00:00

Plongez dans l’univers de la haute précision avec STIL à Vaux-le-Pénil !

Dans le cadre de la Semaine de l’Industrie, STIL, société innovante implantée à Vaux-le-Pénil, ouvre ses portes aux jeunes pour une immersion dans le monde de la métrologie optique. Leader dans le développement de capteurs et d’instruments de mesure optique, STIL accompagne les grands acteurs de l’industrie et de la recherche dans des domaines exigeants tels que l’aéronautique, l’automobile, l’électronique ou encore les sciences médicales.

Une expérience qui démontre comment l’industrie française innove dans des secteurs de haute technologie et ouvre des perspectives passionnantes pour les jeunes talents.

STIL 254 Rue Foch, 77000 Vaux-le-Pénil Vaux-le-Pénil 77000 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « anais.moreau@seineetmarne.cci.fr »}]

Découvrez une entreprise experte en métrologie optique qui conçoit des capteurs et systèmes de mesure de précision pour l’industrie et la recherche. CCI SEINE ET MARNE VISITE ENTREPRISE