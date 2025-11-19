Visite de SULZER Ensival Moret France à Saint-Quentin SULZER Ensival Moret France Saint-Quentin

Visite de SULZER Ensival Moret France à Saint-Quentin Mercredi 19 novembre, 09h00 SULZER Ensival Moret France Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T09:00:00 – 2025-11-19T11:00:00

Fin : 2025-11-19T09:00:00 – 2025-11-19T11:00:00

Découverte des métiers de l’usinage et de la maintenance

SULZER Ensival Moret France Rue Christian Duprez, 02100 Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Faubourg Saint-Martin Aisne Hauts-de-France

Visite de l’entreprise SULZER Ensival Moret France à Saint-Quentin pour le lycée Lamarck à Albert visite industrie

UIMM Picardie