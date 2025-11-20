Visite de SURFILM PACKAGING SURFILM PACKAGING Médis

Visite de SURFILM PACKAGING Jeudi 20 novembre, 16h00 SURFILM PACKAGING Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T16:00:00 – 2025-11-20T17:30:00

Fin : 2025-11-20T16:00:00 – 2025-11-20T17:30:00

PLONGEZ AU COEUR DE L’INDUSTRIE LOCALE

Dans le cadre de la Semaine de l’Industrie, la CARA propose aux membres du Comité Local pour l’Emploi (CLEE) ainsi qu’aux professeurs principaux des classes de 4ème et référents d’orientation une visite exclusive de l’entreprise Surfilm Packaging, acteur industriel majeur du territoire.

Objectifs : Mieux comprendre les métiers, les savoir-faire et les perspectives de recrutement dans le secteur industriel, afin d’enrichir l’accompagnement et l’orientation des jeunes vers ces filières porteuses.

SURFILM PACKAGING 287 route de brie 17600 médis Médis 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Visite d’une entreprise industrielle pour les membres du CLEE, professeurs et référents d’orientation visite d’entreprise surfilm packaging