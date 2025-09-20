Visite de Terra Numerica Terra Numerica Valbonne

Visite de Terra Numerica 20 et 21 septembre Terra Numerica Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

La France dispose d’un patrimoine scientifique, technologique et industriel remarquable, qui témoigne de l’histoire riche et diverse de l’informatique. La conservation de ce patrimoine est aujourd’hui répartie sur tout le territoire et assurée par des acteurs privés, publics ou associatifs. À l’occasion des journées européennes du patrimoine 2025, un ensemble d’acteurs s’associent afin de proposer un programme riche autour de la découverte de l’informatique et de son histoire.

Situé sur la technopole de Sophia Antipolis à Valbonne, Terra Numerica Sophia est un lieu emblématique de diffusion de la culture des sciences du numérique vers le plus grand nombre et qui est porté par le CNRS, Inria et l’Université Côte d’Azur avec le soutien de la Commune. Avec plus de 300 événements scientifiques par an, Terra Numerica propose un dispositif original, attractif et unique pour la culture des sciences du numérique. Un lieu de partage, rencontres et convivialité entre les acteurs du numérique (académiques, enseignants, scolaires, grand public, entreprises) à découvrir à cette occasion.

Terra Numerica 18 Rue Frédéric Mistral, 06560 Valbonne Valbonne 06560 Sophia Antipolis Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://portail.terra-numerica.org/tnevents/events/JEP/slots »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

Terra Numerica