Visite de Terra Vinea Terra Vinea Portel-des-Corbières

Visite de Terra Vinea 20 et 21 septembre Terra Vinea Aude

Tarif préférentiel adulte : 14.90€ au lieu de 16.50€. Tarif préférentiel jeune (13-17ans) : 13.30€ au lieu de 14.90€ Tarif préférentiel enfant (5-12ans) : 8.30€ au lieu de 9.90€. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Entrez dans l’Histoire pour les Journées du Patrimoine !

À Portel-des-Corbières, partez à la découverte d’un lieu unique au monde, à tarif préférentiel pour tous.

Embarquez à bord du Terra Vinea Express, notre petit train touristique, et laissez-vous conduire aux portes d’une ancienne mine de gypse, creusée dès 1807. Aujourd’hui, ses vastes galeries souterraines accueillent un parcours immersif retraçant l’histoire de la vigne et du vin en Narbonnaise, de l’Antiquité à nos jours.

Suivez le fil du temps à travers :

– Des reconstitutions historiques : villa romaine viticole, banquet médiéval, musée d’outils anciens

– Le Chai-Cathédrale et ses tonneaux monumentaux

– Une animation son et lumière magique sous la voûte souterraine

– Des expériences virtuelles, audioguidées ou guidées

À l’occasion des Journées du Patrimoine, profitez de visites guidées exceptionnelles à 10h30 et 15h00 (places limitées).

La visite se conclut par une dégustation offerte de vins locaux rigoureusement sélectionnés.

Prolongez votre découverte autour d’un repas au restaurant Le Grenache, situé au cœur du site. Il vous accueille dans un cadre exceptionnel pour une pause gourmande aux saveurs régionales.

Terra Vinea 15 Chemin des Plâtrières, 11490 Portel-des-Corbières Portel-des-Corbières 11490 Aude Occitanie 04 68 45 87 68 http://www.terra-vinea.com Embarquez dans le Terra Vinea Express pour une balade à travers la garrigue languedocienne et accédez à la galerie boisée, porte d’entrée du plus grand chai souterrain du sud de la France.

Installez-vous aux pieds de cette galerie entièrement rénovée et assistez à un spectacle de son et lumière grandiose.

Plongez-vous dans la cathédrale souterraine pour un voyage à travers l’histoire du vin, sur les traces des romains grâce à une reconstitution d’une villa gallo-romaine, en passant par l’époque médiévale mise en scène à travers la présentation d’une taverne.

Les galeries souterraines grandioses de Terra Vinea vous permettront de découvrir une multitude de musées retraçant l’histoire de la vigne et des vignerons, vieux outils, atelier du forgeron, atelier du tonnelier, galerie des mineurs… Autant de scènes reconstituées qui vous feront revivre les gestes de nos ancêtres.

© Benjamin Mourot, SETSN