Visite de Terre de Blé Sam & Pâtes De Ferme en Ferme 2026 Terre de Blé Sam & Pâtes Beaumont-lès-Valence

Visite de Terre de Blé Sam & Pâtes De Ferme en Ferme 2026

Terre de Blé Sam & Pâtes 16, Allée Perrot Beaumont-lès-Valence Drôme

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Depuis 10 générations, notre famille cultive la terre, et aujourd’hui elle transforme son blé dur en pâtes.

Terre de Blé Sam & Pâtes 16, Allée Perrot Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 45 88 40 45 samuelj.delimo@outlook.com

English :

For 10 generations, our family has been cultivating the land, and today we transform our durum wheat into pasta.

