Visite de territoire Découverte de la réserve sur le sentier de Tancarville Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine

Visite de territoire Découverte de la réserve sur le sentier de Tancarville

Caudebec-en-Caux Avenue Winston Churchill Rives-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 15:00:00

fin : 2026-02-11 17:00:00

Date(s) :

2026-02-11

De nombreuses espèces d’oiseaux d’eau trouvent refuge dans l’estuaire de la Seine. C’est le moment idéal pour sortir la longue vue et passer en revue la troupe. .

Caudebec-en-Caux Avenue Winston Churchill Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 95 90 13 musees@cauxseine.fr

