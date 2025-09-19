Visite de Thury pour les scolaires Village de Thury Thury

Visite de Thury pour les scolaires Village de Thury Thury vendredi 19 septembre 2025.

Visite de Thury pour les scolaires Vendredi 19 septembre, 14h00 Village de Thury Côte-d’Or

Réservé aux scolaires.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T16:00:00

Fin : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T16:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les scolaires pourront profiter d’une visite du village de Thury centrée sur l’architecture, dans le cadre de l’opération « Levez les yeux ».

Village de Thury 89520 Thury Thury 21340 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 06 89 30 69 46 http://thury89.fr Découvrez ce village remarquable par son architecture et son histoire.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les scolaires pourront profiter d’une visite du village de Thury centrée sur l’architecture, dans le cadre de l’opération « Levez les yeux ».