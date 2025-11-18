Visite de Top Industrie – Vaux-le-Pénil TOP INDUSTRIE Vaux-le-Pénil

Visite de Top Industrie – Vaux-le-Pénil Mardi 18 novembre, 14h00 TOP INDUSTRIE Seine-et-Marne

Début : 2025-11-18T14:00:00 – 2025-11-18T16:00:00

Fin : 2025-11-18T14:00:00 – 2025-11-18T16:00:00

Explorez l’innovation industrielle avec Top Industrie à Vaux-le-Pénil !

À l’occasion de la Semaine de l’Industrie, Top Industrie ouvre les portes de son site de Vaux-le-Pénil aux jeunes pour une immersion dans un secteur de haute technologie. Spécialiste de la conception et de la fabrication d’équipements de recherche, l’entreprise développe des solutions uniques pour la haute pression, la transition énergétique, les matériaux avancés et l’hydrogène.

Une expérience unique qui montre comment l’industrie française participe directement aux grands défis scientifiques et technologiques de demain.

TOP INDUSTRIE 79 Rue Marinoni – BP 38, 77000 VAUX-LE-PÉNIL Cedex Vaux-le-Pénil 77000 Seine-et-Marne Île-de-France

Découvrez une entreprise innovante qui conçoit et fabrique des équipements de haute technologie pour la recherche et l’industrie, au service de l’innovation et de la transition énergétique. CCI SEINE ET MARNE VISITE ENTREPRISE