Visite de TSO Signalisation – Vaires-sur-Marne TSO SIGNALISATION Vaires-sur-Marne

Visite de TSO Signalisation – Vaires-sur-Marne Lundi 17 novembre, 10h00 TSO SIGNALISATION Seine-et-Marne

Début : 2025-11-17T10:00:00 – 2025-11-17T12:00:00

Fin : 2025-11-17T10:00:00 – 2025-11-17T12:00:00

Entrez dans l’univers de la signalisation ferroviaire avec TSO Signalisation !

À l’occasion de la Semaine de l’Industrie, TSO Signalisation, implantée à Vaires-sur-Marne, ouvre ses portes aux jeunes pour une immersion au cœur des métiers du ferroviaire. Spécialiste des systèmes de signalisation et de sécurité des réseaux, l’entreprise contribue chaque jour à la fiabilité et à la performance du transport ferroviaire en France et à l’international.

Une visite qui met en lumière un secteur stratégique pour la mobilité durable et qui montre aux jeunes que l’industrie ferroviaire est un domaine innovant, porteur et indispensable.

TSO SIGNALISATION 3 rue de Champfleuri 77360 Vaires-sur-Marne Vaires-sur-Marne 77360 Seine-et-Marne Île-de-France

Découvrez les coulisses de la signalisation ferroviaire et des technologies qui garantissent la sécurité et la fluidité du trafic des trains.